Ein halbes Jahr nach seinem Antritt ist BP-Chairman Albert Manifold seinen Job schon wieder los. Der britische Ölkonzern hat ihn am Dienstag wegen "schwerwiegender Bedenken" in Bezug auf die Grundsätze guter Unternehmensführung fristlos entlassen. Von "Verhaltensproblemen" war die Rede. Eine klare Begründung für die ungewöhnliche Maßnahme gab es nicht. Die Bedenken seien gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden, hieß es weiter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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