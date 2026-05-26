Aathal-Seegräben - Die netpart Services GmbH erweitert ihr strategisches Gremium und beruft mit Marcel Baghdassarian einen erfahrenen Unternehmer in den Beirat. Marcel Baghdassarian ist CEO und Mitinhaber der Alteo Business Systems GmbH, einem etablierten Abacus Silber Vertriebspartner mit Fokus auf Business-Softwarelösungen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen Entwicklung und Skalierung von ITDienstleistungsunternehmen. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab