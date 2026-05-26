Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im April 2026 weniger Logiernächte gezählt als im Vorjahresmonat. Bereits im März hatte die Branche nach den Rekordwerten in den ersten beiden Monaten des Jahres einen Rückgang verzeichnet. Die Zahl der Übernachtungen ging gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,6 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Überraschend kommt das nicht - bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab