Wien (www.fondscheck.de) - Im Bereich der börsengehandelten Fonds tobt ein harter Konkurrenzkampf - der über die Preise ausgefochten wird, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsgesellschaft DWS habe die Gebühren für zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) gesenkt. Dies habe die Deutsche-Bank-Tochter mitgeteilt. Die beiden Portfolios der Passiv-Marke Xtrackers bildeten einmal die Entwicklung von Rohstoffen und einmal den Aktienindex MSCI World ab. Hintergrund sei die "kontinuierliche Optimierung des Angebots", heiße es in der Mitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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