Hohe Dividenden erfreuen Anleger. Noch besser, wenn sie mit Wachstum und steigenden Kursen zusammenkommen. Der Kurs von Lang + Schwarz ist zuletzt abgestürzt. Kann das Dividendenniveau von 2 EUR, was einer Rendite von 11 % entspricht, für die Ende August geplante Ausschüttung gehalten werden? Bei DWS winkt im nächsten Jahr eine Sonderdividende, dann könnten auch hier bis zu 10 % Rendite winken. Diese Zahlen toppt RE Royalties mit einem stark skalierbaren und innovativen Finanzierungsmodell. Zudem steht die Schaffung von Shareholder Value ganz oben auf der Prioritätenliste. Rundum gute Perspektiven für Aktionäre!
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE0006459XXX,DE000DWS1007Den vollständigen Artikel lesen ...
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