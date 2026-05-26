EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,39 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Barmitteln auf 12,3 Mrd. USD beläuft



26.05.2026 / 16:15 CET/CEST

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Bitmine besitzt mehr als 4,47 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 11 Monaten 89 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt Ethereum profitiert weiterhin vom doppelten Rückenwind durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie durch den wachsenden Bedarf agentenbasierter KI-Systeme an öffentlichen und neutralen Blockchains Bitmine wurde mit Wirkung zum 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") hochgestuft. Bitmine hat 4.712.917 gestakte ETH, was 10,1 Mrd. USD bei 2.134 USD pro ETH entspricht MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt Bitmine hält Anteile im Wert von 95 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Krypto- und Barmittelbestände sowie "Moonshots" summieren sich auf 12,3 Mrd. USD, inklusive 5,39 Millionen ETH-Token, Barmittelbestand von 444 Mio. USD und andere Krypto-Bestände Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze Bitmine ist die 193. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Tagesumsatz von 572 Mio. USD (5-Tage-Durchschnitt) Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben NORWALK, Connecticut, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Bargeld + "Moonshots" im Gesamtwert von 12,3 Mrd. USD hält. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") gewechselt ist. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "BMNR" gehandelt. Mit Stand vom 25. Mai 2026 um 13:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 5.390.404 ETH zu 2.134 USD pro ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), 200 Mio. USD Beteiligung an Beast Industries, 95 Mio. USD Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") und insgesamt 444 Mio. USD an Barmitteln. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,47 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus. Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorsitzenden ( hier abrufbar ) für Mai 2026. "Wir erwarten weiterhin einen Superzyklus für Krypto und Ethereum, angetrieben durch die beiden Treiber Tokenisierung an der Wall Street und agentische KI. Und so erwerben wir weiterhin kontinuierlich ETH, wobei Bitmine jetzt fast 5,4 Millionen ETH-Token besitzt", sagte Thomas "Tom" Lee, Chairman bei Bitmine. "In der vergangenen Woche haben wir 111.942 ETH erworben. Wir betrachten den jüngsten Rückgang des ETH-Kurses auf unter 2.200 USD als eine attraktive Gelegenheit. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die 'Alchemie der 5 %' erreicht", so Lee. Bitmine hat kürzlich MAVAN ("Made in America VAlidator Network") eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Obwohl MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Mit Stand vom 25. Mai 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der gestakten ETH bei Bitmine auf 4.712.917 (10,1 Mrd. USD bei 2.134 USD pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH-Bestände von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern eingesetzt werden), beträgt die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung 276 Mio. USD jährlich (unter Verwendung von 2,75 % 7-Tage BMNR-Rendite)", sagte Lee. "Die annualisierten Staking-Einnahmen belaufen sich jetzt auf 276 Mio. USD. Diese 4,7 Millionen ETH entsprechen mehr als 87 % der 5,39 Millionen ETH, die Bitmine hält. Bitmine's eigene Staking-Aktivitäten generierten eine 7-Tage-Rendite von 2,75 % (annualisiert)", so Lee weiter. Mit seinen Krypto-Beständen steht Bitmine auf Platz 1 unter den Ethereum-Treasuries und weltweit auf Platz 2 der Treasuries, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die Berichten zufolge 818.869 BTC im Wert von 64,1 Mrd. USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 572 Mio. USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 22. Mai 2026) und rangiert damit auf Platz 193 in den USA, hinter Trane Technologies (Platz 192) und vor Delta Airlines (Platz 194) unter 5.704 in den USA börsennotierten Aktien ( statista.com und Fundstrat research). Der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der bekannten Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) den Fortschritt und das Erreichen der Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative "Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Jahr 2026 erreichen wird; (ii) die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Kryptowährungsmarkt, einschließlich der Erwartung eines bevorstehenden Superzyklus für Krypto und Ethereum, der durch die Tokenisierung an der Wall Street und die agentenbasierte KI angetrieben wird; (iii) das kontinuierliche Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die entsprechenden Vorteile für das Unternehmen; (iv) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation von digitalen Vermögenswerten und das Staking-Geschäft, einschließlich MAVAN, seine Expansion, um institutionelle Anleger, Depotbanken und Ökosystempartner zu bedienen, und die prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen und -Vergütungen in Höhe von 276 Millionen US-Dollar; (v) Aussagen über die Vorteile der Wall Street Tokenization auf der Blockchain und agentenbasierter KI-Systeme, die zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen; (vi) Erwartungen in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen der regulatorischen Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und des SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte; und (vii) die Charakterisierung der Marktbedingungen durch das Unternehmen als attraktive Gelegenheit für den Erwerb von ETH. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktbedürfnissen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein aktuelles Geschäft, die Ethereum-Treasury-Operationen und das geplante künftige Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmine; Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens auswirken; regulatorische Entwicklungen, die sich auf digitale Vermögenswerte auswirken, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anstehender Gesetze und SEC-Initiativen; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise für digitale Vermögenswerte; und der künftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov , verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2987363/Bitmine_Immersion_Technologies_Inc_Weekly_Update.jpg

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