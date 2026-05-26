Bereits Mitte April legte Neflix die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor und setzte damit einen ersten Höhepunkt der angelaufenen Quartalsberichtssaison. Die Zahlen und der Ausblick auf das laufende Quartal wurden nicht sonderlich gut vom Markt aufgenommen. Die Reaktion folgte prompt. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Der Staub hat sich gelegt.Über die Zahlen und den etwas enttäuschenden Ausblick berichteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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