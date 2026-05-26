Der Kraftwerks- und KWK-Spezialist 2G Energy AG hat sich den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte gesichert - und springt damit endgültig auf den globalen KI- und Rechenzentrumsboom auf. Ein nordamerikanischer Kunde hat containerisierte Kraftwerke im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich bestellt. Das Besondere: Der Auftrag soll nicht nur die Umsätze in den kommenden Jahren massiv antreiben, sondern könnte zugleich der Startschuss für eine völlig neue Wachstumsdimension im Bereich Data-Center-Infrastruktur sein. Größter Auftrag der Firmengeschichte Die Bestellung umfasst eine große Anzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin