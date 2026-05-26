Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.05.26

Die Daimler Truck Holding Aktie steht aktuell unter Druck. Vor allem die schwachen Rahmenbedingungen auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt haben im ersten Quartal 2026 deutliche Spuren hinterlassen. Der Gewinn je Aktie sackte im Jahresvergleich massiv ab und lag zuletzt nur noch bei 0,18 EUR je Aktie.

Trotz der rückläufigen Profitabilität hält das Management am Jahresausblick fest. Hoffnung macht insbesondere die Entwicklung der Auftragseingänge, die sich nach dem Einbruch im Vorjahr wieder deutlich erholen konnten.

- Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK - ISIN: DE000DTG0CK8 - Ticker: DTG

?? Key Takeaways

Schwache US-Nachfrage belastet die Daimler Truck Holding Aktie deutlich: Gewinn je Aktie bricht im Jahresvergleich um 80 - auf 0,18 EUR ein.

Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt der Konzern optimistisch: Auftragseingänge steigen im Jahresvergleich um 50 - auf 114.043 Fahrzeuge.

Charttechnisch bleibt die Zone um 45 EUR entscheidend: Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 50 EUR freisetzen, während die SMA200 als zentrale Unterstützung fungiert.

Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 41,91 EUR Marktkapitalisierung 32,03 Mrd. EUR Umsatz 2025 45,91 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 31,14 % KGV 2026* 12,05 4-Wochen-Performance -4,15 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,78 % Branche LKW-Produktion

* Prognose

Dividende bleibt stabil

Die Daimler Truck Holding Aktie überzeugt weiterhin mit einer attraktiven Dividendenrendite. Für 2025 plant der Konzern erneut eine Dividende von 1,90 EUR je Aktie. Daraus ergibt sich aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 Prozent. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttung auf etwa 1,46 Mrd. EUR.

Gerade für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie damit trotz der operativen Schwäche interessant.

Schwaches Quartal belastet die Daimler Truck Holding Aktie

Im ersten Quartal 2026 musste Daimler Truck deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Der Umsatz des Industriegeschäfts ohne Finanzdienstleistungen fiel im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,1 Mrd. EUR.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach sogar um rund 50 Prozent auf 498 Mio. EUR ein. Die operative Marge sank von zuvor deutlich höheren Niveaus auf nur noch 5,0 Prozent.

Zusätzlich belastete ein Verlust im Beteiligungsergebnis von 239 Mio. EUR das Konzernergebnis. Ursache hierfür waren Abschreibungen auf die Beteiligung Amplify. Hintergrund sind Verzögerungen beim Produktionsstart und beim Hochlauf der Batterieproduktion in den USA.

Positiv entwickelte sich dagegen der Auftragseingang. Die Bestellungen stiegen in den ersten drei Monaten 2026 um 50 Prozent auf 114.043 Fahrzeuge....

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