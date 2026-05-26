Der boomende Rechenzentrumsmarkt kurbelt das Geschäft von Modine weiter an. Wie der US-Spezialist für Thermomanagement heute bekanntgab, wurde ein langfristiger Großauftrag mit einem strategisch wichtigen Data-Center-Kunden abgeschlossen. Die Nachricht schlägt an der Börse ein wie eine Bombe: Im frühen Handel schießt die Aktie um bis zu 24 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch.• Modine landet einen Großauftrag im Wert von vier Milliarden Dollar• Boom rund um KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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