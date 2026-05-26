DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 46

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 46

München (pta000/26.05.2026/16:27 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 24. Mai 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 904.382 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 18.05.2026 110.000 73,8940 CBOE Europe (CEUX) 18.05.2026 10.000 73,7238 Turquoise (TQEX) 18.05.2026 278.413 73,8811 Xetra 19.05.2026 76.640 74,3759 CBOE Europe (CEUX) 19.05.2026 10.000 74,4208 Turquoise (TQEX) 19.05.2026 204.329 74,3774 Xetra 20.05.2026 165.000 73,9692 Xetra 21.05.2026 30.000 74,6545 Xetra 22.05.2026 20.000 74,4530 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779805620380 ]

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(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 10:27 ET (14:27 GMT)