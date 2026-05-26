© Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDer erwartete SpaceX-Börsengang löst Euphorie aus. Doch eine Reuters-Analyse zeigt: Die meisten Mega-IPOs schlagen den Markt nicht.An der Wall Street wächst die Spannung vor dem erwarteten Börsengang von SpaceX. Elon Musks Raumfahrt- und Satellitenfirma könnte schon im Juni an den Markt kommen und dabei eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar erreichen. Damit würde SpaceX alle bisherigen Börsendebüts in den USA übertreffen. Doch ausgerechnet die größten IPOs der vergangenen Jahre haben Anlegern häufig enttäuschende Renditen geliefert. Das zeigt eine Analyse von Reuters zu den 50 höchstbewerteten Börsengängen der vergangenen 5 Jahre. Demnach schnitten rund 75 Prozent dieser …Den vollständigen Artikel lesen
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