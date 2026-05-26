12,5 Mio. Dollar: Silver Mines sichert Land und Wasser

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Silver Mines meldet einen strategischen Landkauf neben dem Bowdens Silver Project. Das Unternehmen habe über Bowdens Silver Pty Ltd einen verbindlichen Kaufvertrag für ein Grundstück samt Wasserrechten abgeschlossen. Der Erwerb solle die Wassersicherheit verbessern, zusätzliche Flächen für Biodiversitätsmaßnahmen schaffen, Optionen für Infrastruktur und Mitarbeiterunterkünfte eröffnen und die bestehende landwirtschaftliche Nutzung durch Weide- und Ackerbau weiter ermöglichen.

Silver Mines meldet einen strategischen Landkauf neben dem Bowdens Silver Project. Das Unternehmen habe über Bowdens Silver Pty Ltd einen verbindlichen Kaufvertrag für ein Grundstück samt Wasserrechten abgeschlossen. Der Erwerb solle die Wassersicherheit verbessern, zusätzliche Flächen für Biodiversitätsmaßnahmen schaffen, Optionen für Infrastruktur und Mitarbeiterunterkünfte eröffnen und die bestehende landwirtschaftliche Nutzung durch Weide- und Ackerbau weiter ermöglichen.

Mehr Kontrolle über das Projektgebiet

Nach Abschluss der Transaktion werde Silver Mines rund 3.345 Hektar Freehold Land besitzen. Freehold Land bedeutet, dass das Unternehmen Eigentümer der Flächen ist und nicht nur zeitlich begrenzte Nutzungsrechte hält. Zusammen mit bestehenden Pacht- und Zugangsvereinbarungen decke das Landpaket nach Unternehmensangaben das gesamte Gebiet des Bowdens Silver Project ab. Zusätzlich entstehe ein größerer Puffer rund um das Projekt.



Für die Entwicklung eines Bergbauprojekts kann ein solcher Landbesitz wichtig sein. Das Unternehmen könnte dadurch betriebliche Abläufe besser planen, etwa bei Zufahrten, Wasser, Gebäuden, Umweltflächen und möglichen späteren Erweiterungen. Zugleich hätte Silver Mines nach eigener Darstellung mehr Spielraum, um Anforderungen aus Genehmigungsprozessen umzusetzen.