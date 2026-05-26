New York - Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes am Dienstag neue Rekordhöhen erreicht. Während der Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Der Nasdaq überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Neben der schon länger massgeblichen KI-Fantasie vollzogen die beiden Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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