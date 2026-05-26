© Foto: Christian Schultz/dpaBrasilien hat die erste generische Version von Novo Nordisk A/S' Ozempic-Injektion und damit den Weg für günstigere Konkurrenz in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte zugelassen.Das brasilianische Pharmaunternehmen EMS erhielt am Dienstag die Genehmigung, sein Nachahmerpräparat Ozivy zur Behandlung von Erwachsenen zu verkaufen. EMS plant, Ozivy 30 Prozent günstiger als Ozempic anzubieten, und rechnet damit, das Produkt innerhalb von 30 Tagen auf den Markt bringen zu können. Ozempic sieht sich weltweit zunehmend generischer Konkurrenz gegenüber, da Novo in einigen Märkten den Patentschutz für den Schlüsselwirkstoff Semaglutid verliert. Indien brachte im März als erstes Land …Den vollständigen Artikel lesen
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