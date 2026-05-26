Die Unstimmigkeiten zwischen den Regierungspartner CDU und SPD über die weitere Förderung und den Ausbau von erneuerbaren Energien sind anscheinend immer noch nicht ausgeräumt. Der Entwurf für eine EEG-Novelle steht aller Voraussicht auch an diesem Mittwoch nicht auf der Tagesordnung. Ursprünglich für Jahresbeginn versprach die Bundesregierung die Verabschiedung eines EEG-Novellierungsentwurfs im Kabinett. Aktuell wird er weiter Woche für Woche verschoben. Auch am Mittwoch (26. Mai) steht er nicht auf der aktuellen Kabinettsliste. Eine finale Liste der Kabinettsthemen lag zu Redaktionsschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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