Zürich - Die Schweizer Börse ist nach dem Pfingstwochenende freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Nachdem Märkte wie jene in Deutschland oder in Frankreich das Geschäft an Pfingstmontag - von der Hoffnung auf einen baldigen Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran beflügelt - deutlich höher abgeschlossen hatten, zog der Leitindex SMI am Dienstag mit steigenden Notierungen nach. Allerdings konnte er die Gewinne aus dem frühen Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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