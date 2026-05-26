Der IQM Radiance R1 ist der erste vor Ort installierte Quantencomputer der PUT.

Die Universität will das System nutzen, um die Quantenausbildung und -forschung voranzutreiben und gleichzeitig die MINT-Fächer im Land zu stärken.

Dies ist der zweite betriebsbereite Quantencomputer, den IQM in Polen in Betrieb genommen hat.

Die Universität erkennt das erhebliche langfristige Potenzial der Integration von Quantencomputing, künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnen (HPC) und beabsichtigt, eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung dieses Wandels in Europa zu spielen.

Die Technische Universität Posen (PUT) hat ihren ersten lokal installierten Quantencomputer in Betrieb genommen, der von IQM Quantum Computers bereitgestellt wurde, um die Ausbildung und wissenschaftliche Forschung im Bereich der Quantentechnologien voranzutreiben.

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The moment Poland switched on IQM's second quantum computer. Minister of Science and Higher Education Dr. Marcin Kulasek, IQM CEO Jan Goetz and CCO Sylwia de Weydenthal, Rector of Poznan University of Technology Prof. Teofil Jesionowski, and industry leaders mark the occasion.

Die Installation des IQM Radiance R1-Systems an der Universität steht im Einklang mit den strategischen Zielen, die in Polens Roadmap zur Entwicklung der Quantentechnologie sowie in umfassenderen europäischen Initiativen in diesem Bereich dargelegt sind.

Polen verfügt über eine starke Grundlage im Bereich der Quantentechnologien, insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), die auf hohen akademischen Standards aufbaut und derzeit durch bedeutende strategische Investitionen der Regierung unterstützt wird.

Einer der entscheidenden Faktoren für die Entscheidung der Universität zugunsten des Angebots von IQM war der Ansatz des Unternehmens, der auf einsetzbaren, vor Ort installierten Quantensystemen basiert und Forschern, Studierenden und Ingenieuren direkten Zugang zu einem echten Quantencomputer bietet, der lokal auf dem Campus installiert ist.

Dies schafft im Vergleich zu reinen Cloud-Zugangsmodellen deutlich breitere Möglichkeiten für praktische Experimente, Infrastrukturintegration, Ausbildung und Forschung auf Hardware-Ebene.

"Dies ist ein Beweis für unseren produktionsorientierten Quantenansatz, bei dem Institutionen wie die Technische Universität Posen ihre eigenen Quantencomputer besitzen, internes Fachwissen aufbauen und ihr eigenes geistiges Eigentum entwickeln", sagte Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. "Dieser Einsatz stärkt Polens Position als wichtiger Knotenpunkt für die Quantenentwicklung in Mittel- und Osteuropa weiter."

Die Anschaffung des Systems steht auch im Einklang mit dem wachsenden Ökosystem der Quantentechnologie in Posen. Ab Oktober 2026 wird die Universität Studierende in einem neuen Ingenieurstudiengang mit dem Titel "Quantentechnologien" aufnehmen und damit ihre langfristige Strategie für Bildung und Talentförderung weiter stärken.

Darüber hinaus wird die Universität einen Masterstudiengang mit Schwerpunkt auf Quantencomputing einführen und den Zugang zum Quantencomputer für Initiativen wie die neu ins Leben gerufene polnische Quantenolympiade für Schüler der Sekundarstufe sowie für Hackathons und andere bildungs- und innovationsorientierte Veranstaltungen ermöglichen.

"Die Inbetriebnahme eines Quantencomputers an der Technischen Universität Posen ist nicht nur ein Meilenstein für den Forschungsfortschritt, sondern vor allem der Beginn einer neuen Ära in der Ausbildung unserer Studierenden. Wir möchten, dass unsere Studierenden die technologische Revolution nicht nur beobachten, sondern sie bereits ab den ersten Studienjahren aktiv mitgestalten und zwar mit Werkzeugen, die auf globaler Ebene wirklich einzigartig sind", sagte Prof. Teofil Jesionowski, Rektor der Technischen Universität Posen.

Europäische und nationale Strategien betonen zunehmend die Bedeutung von Quantentechnologien für die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die Sicherung der technologischen Souveränität. Die Universität strebt an, sich aktiv an der Entwicklung dieses aufstrebenden Ökosystems zu beteiligen und zu dessen Fortschritten beizutragen.

Mit 23 an Kunden weltweit verkauften Systemen hat IQM einer Unternehmensfusion mit Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) zugestimmt, nachdem diese kürzlich eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht hat, um an der Nasdaq-Börse in den USA notiert zu werden. IQM beabsichtigt ferner, nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq Helsinki notiert zu werden.

Über die Technische Universität Posen:

Die Technische Universität Posen ist eine moderne akademische Einrichtung, führend im Bereich Innovation und ein strategischer Partner der Industrie. Sie ist die federführende Einrichtung der EUNICE (European University for Customised Education). Als eines der führenden Zentren Polens für Forschung, Bildung und Innovation genießt die Universität hohes internationales Ansehen. Ihre Stärken liegen in einer einzigartigen Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, international akkreditierten Bildungsprogrammen und sehr erfahrenen Forschungsteams.

Seit Jahren baut die Universität ihre Position als Kompetenzzentrum, dessen Einfluss weit über den akademischen Bereich hinausreicht, konsequent aus. Zu ihren Vorzügen zählen eine Flotte von Schulungsflugzeugen, nahezu Nullenergiegebäude und ein eigener Photovoltaikpark. Durch die aktive Teilnahme an bedeutenden internationalen Forschungsprogrammen, darunter Förderungen des Europäischen Forschungsrats, "Horizon Europe" und Initiativen der Stiftung für polnische Wissenschaft, leisten Forscher, Doktoranden und Studierende an der Technischen Universität Posen einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt der europäischen Wissenschaft und Innovation.

Diese Vision des kontinuierlichen Fortschritts spiegelt sich in den strategischen Investitionen der Universität in die Technologien von morgen wider. Die Anschaffung eines Quantencomputers reiht die Technische Universität Posen in eine Elitegruppe von Bildungs- und Forschungseinrichtungen weltweit ein. Dank dieser einzigartigen Infrastruktur erhalten Studierende die einmalige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten durch praktische Erfahrungen mit einer der weltweit fortschrittlichsten Technologien zu entwickeln. Dies ermöglicht es der Universität nicht nur, bahnbrechende Innovationen im Post-Silizium-Zeitalter voranzutreiben, sondern vor allem zukünftige Führungskräfte auszubilden, die in der Lage sind, neue Standards in der globalen Wissenschaft und Technologie zu setzen.

Über IQM Quantum Computers:

IQM Finland Oy ("IQM Quantum Computers", "IQM", "das Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungsinstituten, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboren und Unternehmen weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat bei der SEC eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht, um durch eine Fusion mit Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) als erstes börsennotiertes europäisches Quantenunternehmen an der Nasdaq Global Exchange in den USA gelistet zu werden.

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