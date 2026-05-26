© Foto: wO-GeminiDie Party an der Wall Street bekommt Risse. Während viele Anleger weiterhin auf teure Tech-Giganten setzen, droht von anderer Seite Gefahr: Der US-Staat zahlt wieder historisch hohe Renditen - und das nahezu risikofrei.Während viele Privatanleger beim Blick auf die jüngsten Allzeithochs der großen Indizes noch in Partystimmung sind, braut sich im Hintergrund eine riskante Konstellation für Tech-Investoren zusammen. Am US-Anleihemarkt hat sich die Lage in den vergangenen Wochen stark zugespitzt: Die Renditen für Staatsanleihen haben die magische Linie von 5 Prozent durchbrochen und pendeln um historische Höchststände. Ein Ende der hohen Zinsen ist nicht in Sicht, selbst wenn es zu einem …Den vollständigen Artikel lesen
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