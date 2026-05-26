Die Tesla-Aktie hat den Abwärtstrend der ersten Monate 2026 eindrucksvoll hinter sich gelassen. Nach dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal folgte zunächst der Sprung über die wichtige Zone um 407 US$, ehe sich die Papiere zuletzt weiter oberhalb dieses Bereichs behaupten konnten. Damit rückt nun der Bereich des Jahreshochs 2026 in der Zone von 488,54 bis 498,83 US$ als nächstes Ziel in den Fokus. Ausbruch bestätigt Nach der kräftigen Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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