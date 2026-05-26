MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung Siltronic . Wacker wolle im Rahmen eine beschleunigten Auktionsverfahrens rund 1,8 Millionen Anteile an dem Waferhersteller verkaufen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Das entspreche rund sechs Prozent des Grundkapitals.

Das Angebot richte sich an institutionelle Investoren. Wacker werde auch nach der Platzierung größter Anteilseigner von Siltronic bleiben, hieß es weiter. Vor der Platzierung hielt Wacker einen Anteil von fast 31 Prozent. Die Siltronic-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf ihren Wert im Haupthandel wegen des Booms in der Halbleiterindustrie in etwa verdoppelt. Nachbörslich gaben die Titel auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 4 Prozent nach.

"Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum (...) zu investieren", sagte Wacker-Chef Christian Hartel laut Mitteilung./men/jha/