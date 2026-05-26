Bei Spotify können Nutzer:innen jetzt gesprochene Magazin-Artikel von Publikationen wie The Atlantic, Vogue, Wired oder Rolling Stone streamen. Das Feature ist für Premium-Abonnent:innen kostenlos verfügbar, allerdings bisher nur auf Englisch. Am 21. Mai 2026 hatte Spotify die Desktop-App "Studio by Spotify Labs" an den Start gebracht, mit der Nutzer:innen -Â ähnlich wie mit Googles NotebookLM - eigene KI-Podcasts erstellen können. Nur wenige Tage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n