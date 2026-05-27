Methan gilt inzwischen als einer der entscheidenden Hebel im globalen Kampf gegen den Klimawandel. Das Gas ist über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 80 mal klimaschädlicher als CO2 und entweicht in den USA millionenfach aus stillgelegten oder verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern. Entsprechend wächst der politische Druck, diese schädlichen Emissionsquellen schnell zu beseitigen. Allein in den USA fließen inzwischen Milliardenbeträge aus staatlichen Förderprogrammen, Klimainitiativen und privaten ESG-Investitionen in die Sanierung. An dieser Schnittstelle agiert Zefiro als Hidden Champion. Mit der jüngsten Übernahme der Ausrüstung von Viking Well Service gewinnt das profitable Wachstum deutlich an Fahrt. Die Aktie steht vor einer Neubewertung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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