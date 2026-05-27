Der Luftraum wird längst nicht mehr nur von der pilotengebundenen Luftfahrt bestimmt. Seit Jahren nehmen unbemannte Flugsysteme einen immer größeren Anteil in der Luftfahrt ein und das Wachstum ist enorm. Doch diese Veränderungen haben auch tiefgreifende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Auswirkungen. Aktuelle geopolitische Konflikte wie in der Ukraine oder im Nahen Osten, demonstrieren eindrücklich die strategische Relevanz von Drohnentechnologie in der modernen Kriegsführung. Aber auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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