DroneShield in Turbulenzen - Startbahn frei für Volatus Aerospace und Red Cat Holdings

Eine Bruchlandung zieht die komplette Drohnenindustrie mit nach unten: Als die Aktie von DroneShield am Dienstag trotz eigentlich starker Zahlen abrutschte, gerieten auch andere Werte der jungen Zukunftsbranche unter Druck, obwohl deren Geschäft mit den Problemen der Australier wenig zu tun hat. Genau darin könnte für Anleger ein gewaltiger Hebel liegen - zumindest, wenn man den Analysten Glauben schenken will. Die Kursziele der Experten signalisieren für Volatus Aerospace und Red Cat Holdings mehr als 100 % Aufwärtspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
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