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zukunftsbilanzen.de
30.07.2026 06:46 Uhr
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DroneShield in Turbulenzen - Startbahn frei für Volatus Aerospace und Red Cat Holdings

Eine Bruchlandung zieht die komplette Drohnenindustrie mit nach unten: Als die Aktie von DroneShield am Dienstag trotz eigentlich starker Zahlen abrutschte, gerieten auch andere Werte der jungen Zukunftsbranche unter Druck, obwohl deren Geschäft mit den Problemen der Australier wenig zu tun hat. Genau darin könnte für Anleger ein gewaltiger Hebel liegen - zumindest, wenn man den Analysten Glauben schenken will. Die Kursziele der Experten signalisieren für Volatus Aerospace und Red Cat Holdings mehr als 100 % Aufwärtspotenzial.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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