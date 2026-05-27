DJ Wacker Chemie verringert Siltronic-Beteiligung stärker als geplant

DOW JONES--Wacker Chemie hat die Beteiligung an Siltronic stärker reduziert als zunächst geplant und damit rund 188 Millionen Euro eingesammelt. Der im MDAX notierte Spezialchemiekonzern teilte mit, er habe im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Stückpreis von 89,35 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das entspricht rund 7 Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Am Vorabend hat Wacker Chemie angekündigt, rund 1,8 Millionen Siltronic-Aktien bzw. rund 6 Prozent des Grundkapitals zu veräußern.

Wacker Chemie ist mit einer Beteiligung von rund 24 Prozent weiterhin der größte Anteilseigner des Wafer-Herstellers. "Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic sehr zufrieden und unterstützen weiterhin die Strategie des Unternehmens", sagte Wacker-Chemie-CEO Christian Hartel laut der Mitteilung.

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May 27, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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