Viele Anleger schauen weiter nur auf Nvidia. Doch im Hintergrund startet bereits die nächste Stufe des KI-Booms: AI-Agenten. Die neuen Systeme sollen künftig eigenständig handeln und komplette Prozesse automatisieren. Dafür investieren Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet derzeit Hunderte Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren, Chips und Infrastruktur.Genau hier könnte jetzt die eigentliche Chance liegen. Denn AI-Agenten brauchen gigantische Rechenleistung - weshalb weltweit der Bedarf an Stromversorgung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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