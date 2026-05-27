Vancouver, BC - 27. Mai 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSX-V: SVE; OTCQB: SLVRF; FWB: BRK1) ("Silver One" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme eines deutlich erweiterten Bohrprogramms bekannt zu geben, in dessen Rahmen Bohrungen mit Umkehrspülung ("RC") und möglicherweise Diamantbohrungen ("DDH") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Candelaria in Nevada niedergebracht werden. Das Programm, das bis zu 25.000 Bohrmeter umfassen soll, leitet die nächste Phase der systematischen Erweiterung der Ressource und der Exploration in Distriktgröße im Anschluss an die vorherigen Bohr- und geophysikalischen Erfolge des Unternehmens ein (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. August und 15. Juli 2022, 15. Juli und 26. Mai 2021 und 26. Mai 2020).

Die Bohrungen werden voraussichtlich Ende Mai mit dem ersten RC-Bohrgerät beginnen, eine zweite Bohranlage soll Mitte Juli mobilisiert werden, um das Programm zu beschleunigen.

Das RC-Programm 2026 ist auf drei Kernziele ausgerichtet:

Mögliche Ressourcenerweiterung Exploration neuer Zielgebiete, darunter Ziele für eine Silberoxid- und eine gemischte Silberoxid-Silbersulfid-Mineralisierung sowie potenzielle porphyrische Kupfer-Silber-Gold-Ziele in der Tiefe Erste Bohrungen zur Bestätigung nicht mineralisierter Bereiche (Condemnation-Bohrungen) zur Unterstützung der Infrastrukturplanungen

Gregory Crowe, President und CEO, sagt dazu: "Das Ziel dieses groß angelegten Bohrprogramms ist es, das umfassende konzessionsweite Potenzial des Projekts Candelaria im Vorfeld unserer bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie ('PFS') nachzuweisen. Aufbauend auf unserer bereits beträchtlichen Ressourcenbasis von 108 Millionen Unzen AgÄq in der Ressourcenkategorie 'nachgewiesen und angedeutet' (103,2 Mio. Unzen Ag und 203.600 Unzen Au) sowie von 29 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie 'vermutet' (28,0 Mio. Unzen Ag und 70.500 Unzen Au)1 zielt dieses Bohrprogramm darauf ab, den breiteren Umfang des mineralisierten Systems besser zu definieren. Die Ergebnisse werden zwar nicht in ihrer Gesamtheit in die PFS einfließen, wir wollen jedoch mit den Arbeiten versuchen, die bekannten Ressourcen auszudehnen, neue Ziele im gesamten Bezirk zu bewerten und sicherzustellen, dass wir die zukünftige Infrastruktur auf technisch fundierter Basis planen. Nachdem im Sommer und Herbst zwei Bohrgeräte im Einsatz sein werden, rechnen wir mit stetigen Fortschritten bei der fortgesetzten Erschließung des vollständigen Potenzials dieses historischen Silberprojekts."

¹ AgÄq = Der Silberäquivalentgehalt in Unzen wurde unter Verwendung der Metallpreise und Gewinnungsraten berechnet, die im NI 43-101-konformen Bericht für das Projekt Candelaria (Stichtag: 30. April 2025) dargelegt sind. Die AgÄq-Werte dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Einzelheiten zu den Metallgehalten und der AgÄq-Formel sind in den Ressourcentabellen und den technischen Anmerkungen in den Tabellen 1 und 2 unten.

Tabelle 1. Schätzungen der Mineralressourcen im Boden, unter Tage und in den Halden bei Candelaria. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 30. April 2025. Sie wurde von James McCrea, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, angefertigt.

Tabelle 2. Mineralressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria. Der Stichtag der Mineralressource ist der 6. August 2020. Die Schätzung wurde von James McCrea, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, angefertigt.

Anmerkungen zu Mt Diablo, Northern Belle, den kombinierten Gruben Mt Diablo & Northern Belle, der unterirdischen Ressource und den geringhaltigen Halden:

• † - Diese Mineralressourcenschätzung für das oberflächennahe Material bezieht sich auf Material in einem optimierten, technischen Tagebaugrubenmodell, das sich aus einem Umsatzfaktor auf Grundlage eines Silberpreises von 27,50 US$ pro Unze ergibt. Die Tonnen und der Gehalt werden zu Preisen von 27,50 US$ pro Unze Ag bzw. 2.106 US$ pro Unze Au gemeldet.

• - - AgÄq (t)-Formel = Ag (T) + (Au (T) * Gewinnungsrate *67,73/0,8841). Die AgÄq-Berechnungen erfolgten unter Anwendung folgender Preise: 27,50 US$ pro Unze Ag und 2.106 US$ pro Unze Au.

• - - Die unterirdischen Ressourcen wurden mit einem Cutoff-Wert von 90 g/t Ag(t) unterhalb der anhand eines Silberpreises von 27,50 US$ pro Unze berechneten Tagebaugrube und unter Verwendung einer Gewinnungsrate von 70 % berechnet.

• Gesamt-Ag (AgT) und -Au (AuT) bedeuten vom Labor gemeldete Gesamt-Silber- und Goldanalysewerte (Brandprobe/Gravitation). Sie stehen auch für berechnete Silber- und Goldwerte für die historischen Proben, die von früheren Betreibern entnommen wurden und auf cyanidlösliches Silber oder Gold, aber nicht auf Gesamt-Gold und -Silber analysiert wurden. Die durchschnittlichen Gesamt-Silber- und Goldgehalte für Mt. Diablo, Northern Belle und die unterirdischen Ressourcen wurden von Silber- und Goldanalysewerten in einer Datenbank abgeleitet, die zu bis zu 80 % aus ausschließlich cyanidlöslichen Silber- und Goldanalysewerten besteht. Für rund 20 % der Analysewerte in der Datenbank liegen mittels Brandprobe und/oder Gravitationsverfahren ermittelte Gesamt-Silber- und Goldwerte vor. Die letzteren stellen die Basis für die Errechnung der berechneten Silber- und Goldwerte unter Verwendung von Regressionsformeln, die von qualifizierten Fachkräften von Silver One entwickelt wurden, dar.

• Enthaltene Unzen Ag - unter Verwendung von Gesamt-Ag (Ag_T) - berücksichtigtes Silber

• Enthaltene Unzen Au - unter Verwendung von Gesamt-Au (Au_T) - berücksichtigtes Gold

• Enthaltene Unzen Silberäquivalent - unter Verwendung von AgÄq(T) - berücksichtigtes Gold - Silberäquivalent

• Die Halden werden in ihrer Gesamtheit ohne Gehaltskontrolle oder Selektivität abgebaut.

• Die Mineralressourcenschätzung wurde von James McCrea, P.Geo., unter Verwendung der CIM Definition Standards on Mineral Resources und Reserves von 2014 angefertigt; Stichtag ist der 30. April 2025.

• Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung der Ressourcenwerte zu Abweichungen kommen.

Anmerkungen zu den Haufenlaugungsbecken bei Candelaria:

• *- Die Werte des enthaltenen Metalls basieren auf mittels Brandprobe ermittelten Gehalten.

• - - AgÄq(T)-Formel = Ag (T) + (Au (T) * Gewinnungsrate *67,73/0,8841). Bei der Berechnung wurden die Ag- und Au-Feldgewinnungsraten verwendet.

• Die bei der Berechnung des enthaltenen Silberäquivalentwerts verwendeten Preise betragen 27,50 US$ pro Unze Ag und 2.106 US$ pro Unze Au.

• Die geschätzten Silber- und Goldfeldgewinnungsraten mittels Cyanidlaugung für LP 1 betragen 25 % bzw. 20 %. Die bei Säulenlaugungstests im Labor von KCA ermittelten Silber- und Goldgewinnungsraten sind 29 % bzw. 21 %.

• Die geschätzten Silber- und Goldfeldgewinnungsraten mittels Cyanidlaugung für LP 2 betragen 35 % bzw. 25 %. Die bei Säulenlaugungstests im Labor von KCA ermittelten Silber- und Goldgewinnungsraten sind 40 % bzw. 27 %.

• Die bei dieser Mineralressourcenschätzung verwendeten Metallpreise betragen 1.500 US$ pro Unze Au und 20 US$ pro Unze Ag. Dieselben Preise wurden in den Verarbeitungsszenarien im Zusammenhang mit der Bewertung der vernünftigen Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung verwendet.

• Die Schätzung der Mineralressource in den Laugungsbecken wurde von James McCrea, P.Geo., angefertigt; Stichtag ist der 6. August 2020.

Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen

Mit den bevorstehenden Bohrungen soll auf Grundlage der starken Ergebnisse und des geologischen Verständnisses, das durch die vorherigen Kampagnen entwickelt wurde, folgendes erreicht werden:

- Erweiterung der oberflächennahen Silberoxidmineralisierung im Streichen der historischen Tagebaugruben Mount Diablo und Northern Belle, wo die früheren Programme die Kontinuität der mineralisierten Horizonte bestätigt haben (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. Mai und 26. Mai 2020).

- Erprobung der Erweiterungen des höhergradigen gemischten (Oxid-Sulfid) Silbersystems im Einfallen, wobei Gebiete ins Visier genommen werden, in denen sich die mineralisierte Stratigrafie auf Grundlage der früheren Bohrungen und strukturellen Interpretationen in die Tiefe fortsetzt (Abbildung 1).

Abbildung 1. Karte des Ressourcengebiets bei Candelaria mit dem Gebiet der geplanten Ressourcenerweiterungsbohrungen (blaue gestrichelte Linie). Die historischen Bohrlöcher von Silver One sind zu Referenzzwecken angezeigt. Der rote Umriss markiert die derzeit definierte mineralisierte Zone und der schattierte Block zeigt die patentierten Claims von Silver One an.

Diese Explorationszielgebiete beruhen auf mehreren Datensätzen, einschließlich (siehe Abbildung 2 und die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. Juni 2022, 15. Juli 2021, 26. Mai 2020 und 18. November 2019):

- Geophysik: induzierte Polarisation (IP), magnetische Vektorinversion (MVI) und vorläufige Ergebnisse der bei elektromagnetischen (ZTEM) Flugmessungen ermittelten Merkmale, die mit bekannten mineralisierten Trends übereinstimmen.

- Geologie: Günstige Wirtsschichten im Streichen und im Einfallen der bestehenden Ressourcen kartiert.

- Geochemie des Gesteins: Silber-, Gold- und Basismetallanomalien (Kupfer, Blei, Zink) in Übereinstimmung mit mineralisierten Zonen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juni 2022).

- Struktur: Verwerfungen und Bruchkorridore mit Nordost-Südwest- und Ost-West-Ausrichtung als wesentliche Kontrollfaktoren der Mineralisierung interpretiert.

Zusammengenommen verstärken sie das Potenzial für die Erweiterung der Ausmaße der Ressource bei Candelaria in seitlicher Richtung (lateral) und in die Tiefe (vertikal).

Abbildung 2. Karte von Candelaria mit den Explorationszielgebieten (blaue gestrichelte Linie), die durch geochemische Gesteins- und geophysikalische (IP und magnetische Vektorinversion (MVI)) Anomalien definiert wurden.

Explorationsbohrungen in neuen Zielgebieten

Im Rahmen des Programms werden auch zwei von mehreren Zielgebieten erprobt, die bei integrierten geologischen, geophysikalischen (IP und MVI) und geochemischen Interpretationen ermittelt wurden (Abbildung 2). Diese Zielgebiete liegen außerhalb der aktuellen Ausmaße der Ressource (Abbildung 1) und stützen sich auf übereinstimmende geophysikalische Resonanzen und geochemische Anomalien an der Oberfläche, die auf Potenzial für weitere mineralisierte Zentren jenseits des in der Vergangenheit abgebauten Korridors hinweisen. Mehrere vorläufige ZTEM-Anomalien decken sich ebenfalls mit diesen Gebieten; die ZTEM-Ziele haben jedoch weiterhin vorläufigen Charakter und werden verfeinert, sobald die Ergebnisse der 3D-Inversion vorliegen.

Diese Arbeiten schließen an frühere Bohrkampagnen an, in deren Zuge eine tiefere porphyrische Alteration und breite Zonen mit einer Silber-Gold-Mineralisierung identifiziert werden konnten, was das breitere Bezirkspotenzial bei Candelaria belegt (siehe Abbildung 2 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juli 2021).

Condemnation-Bohrungen zur Planung der Infrastruktur

In Gebieten, die als Standorte für die zukünftige Infrastruktur in Betracht gezogen werden, werden ausgewählte Bohrlöcher niedergebracht werden. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Anlagen nicht auf Boden errichtet werden, der sich letzten Endes für eine Tagebaugewinnung eignen könnte. Dieser Schritt ist Teil der laufenden Maßnahmen des Unternehmens zur technischen Risikominderung, während Candelaria in Richtung künftiger technischer Studien weiterentwickelt wird.

Ausbau eines nachgewiesenen, wachsenden Silbersystems

Die jüngsten Arbeiten von Silver One bei Candelaria, die Kernbohrungen, Schneckenbohrungen, geotechnische Studien und umfangreiche geophysikalische Messungen umfassten, haben den Umfang und die Kontinuität des mineralisierten Systems konsequent untermauert. Die früheren Bohrungen haben mehrere hochgradige Silber- und Silber-Gold-Abschnitte geliefert, während die geophysikalischen Neuauswertungen zur Abgrenzung tieferer Ziele mit porphyrischen Signaturen geführt haben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juli 2021).

Mit dem bevorstehenden RC-Programm werden die bislang umfangreichsten Bohrmaßnahmen bei Candelaria eingeleitet; Ziel ist es,

- die bestehende Ressourcenbasis möglicherweise zu erweitern

- neue Gelegenheiten in Distriktgröße zu erproben, einschließlich Ziele für eine Silberoxid- und gemischte Silberoxid-Silbersulfid-Mineralisierung und potenzieller porphyrischer Kupfer-Silber-Gold-Ziele in der Tiefe

- zukünftige technische und wirtschaftliche Bewertungen zu unterstützen

Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des "Arizona Silver Belt", unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-974-5274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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