von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Dainese, Zugerberg Finanz hat die verwalteten Vermögen zuletzt deutlich auf rund CHF?5.4?Milliarden gesteigert. Welche Treiber waren für dieses Wachstum entscheidend - Marktperformance, Neugelder oder ein veränderter Kundenmix? Timo Dainese: Ja, wir erleben seit vielen Jahren ein starkes Wachstum. Es ist das Ergebnis jahrelanger solider Arbeit. Wir sind in allen Segmenten gewachsen: Retail, Affluent, HNWI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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