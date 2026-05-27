© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.comLaut UBS könnte sich der Wert der Micron Aktie mehr als verdoppeln: Warum die These des Analysten gar nicht so abwegig erscheint.Das neue Kursziel der schweizer Großbank UBS für Micron Technology hat es in sich. Analyst Timothy Arcuri sieht für die Aktien ein gewaltiges Potenzial. Laut der Analyse, die seit Dienstag vorliegt, könnte sich die Aktie von Micron sogar noch verdoppeln. Die Investmentbank empfiehlt die Anteilsscheine des Speicherherstellers weiterhin zum Kauf. Jetzt kommt der Knüller: Sie hob ihr Kursziel von 535 auf 1.625 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 116 Prozent entspricht. Bei dieser Bewertung läge der Wert von Micron bei fast 1,8 Billionen US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen
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