Der Halbleiter-Sektor läuft weiter heiß. Nach der jüngsten Stärke bei Micron zieht nun auch die Riege der Chip-Ausrüster kräftig an. Besonders stark präsentiert sich KLA. Die Aktie sprang gestern um 6,5 Prozent nach oben und durchbrach erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 2.000 Dollar.• KLA profitiert direkt von den steigenden Investitionen der großen Halbleiterhersteller.• Besonders die Produktion moderner KI-Chips erhöht den Bedarf an hochpräziser Inspektionstechnik.• Der Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär