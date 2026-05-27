Der europäische Automarkt zeigt weiter Stärke: Im April stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um 5,1 Prozent auf rund 972.000 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf 4,2 Prozent beziehungsweise knapp 3,8 Millionen Autos. Besonders dynamisch entwickelt sich der Markt für Elektrofahrzeuge. Der Anteil rein batterieelektrischer Modelle kletterte in den ersten vier Monaten von gut 15 auf nahezu 20 Prozent.Vor allem in den großen EU-Märkten zog die Nachfrage spürbar an. In Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär