© Foto: DALL·EDie Aktie von NetEase fliegt zu Unrecht unter dem Radar vieler Anlegerinnen und Anleger. Die Bewertung ist günstig und das technische Setup aussichtsreich. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - NetEase Nach einer steilen Rallye im vergangenen Jahr ist es um chinesische Basiswerte einmal mehr ruhig geworden. Die Dominanz US-amerikanischer Technologie- und Halbleiterkonzerne sowie die starken Rallyes ihrer Anteile lassen nicht viel Platz für Aufmerksamkeit gegenüber anderen Werten. Nur gelegentlich, etwa im Rahmen von Quartalszahlen wie zuletzt Lenovo und Xiaomi oder Fahrzeugauslieferungen im Zusammenhang von BYD, gelangen Werte aus dem Reich der Mitte noch in die Schlagzeilen. …Den vollständigen Artikel lesen
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