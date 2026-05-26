Die Xiaomi-Aktie befindet sich seit Monaten auf einer nicht enden wollenden Talfahrt. Auf Sicht von 12 Monaten ist der Kurs um mehr als -40% gesunken, allein in diesem Jahr stehen Verluste von über -24% auf der Anzeigetafel. Nun hat der chinesische Elektronik- und Autohersteller frische Zahlen vorgelegt. Geben sie der gebeutelten Aktie eine neue Richtung? Gewinneinbruch belastet die Stimmung Im ersten Quartal 2026 sackte der bereinigte Nettogewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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