Zürich - Am Devisenmarkt bleiben die Kurse auch am Mittwoch in einer engen Spanne. Eine Lösung im Nahost-Konflikt, die dann für deutlich grössere Bewegung sorgen würde, lässt nach wie vor auf sich warten. Derzeit überwiege laut Händlern aber weiter die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9141 mehr oder weniger auf der Stelle. Das gleiche gilt für das Dollar/Franken-Paar. In der Nacht bewegte es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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