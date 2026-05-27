Das Photovoltaik-Freiflächen-Montagesystem Aero terra von Lorenz kommt dank Ballastierung ohne Eingriffe in den Boden aus. Es soll sich auch für kleinere oder fragmentierte Flächen eignen und einfachere Genehmigungsverfahren ermöglichen. Mit dem System Aero terra präsentiert Lorenz Montagesysteme in München anlässlich der Messe Intersolar eine ballastierte Freilandlösung als Alternative zu klassischen gerammten oder betonierten Unterkonstruktionen. Das neue Photovoltaik-Freiflächen-Montagesystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver