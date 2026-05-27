Die Goldgräberstimmung im Halbleiter-Sektor hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Angetrieben von der unersättlichen Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen hat zur Wochenmitte auch der Speicherriese SK Hynix an der Börse einen historischen Meilenstein erreicht. Doch damit sind die Südkoreaner nicht alleine.• SK Hynix knackt dank HBM-Boom erstmals die Marke von einer Billion Dollar Marktkapitalisierung.• Seit Jahresbeginn hat die Aktie von SK Hynix bereits um rund 250 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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