Zürich - Künstliche Intelligenz hat sich in Schweizer Unternehmen innerhalb kurzer Zeit von einem Zukunftsthema zu einem festen Bestandteil des Arbeitsalltags entwickelt. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Umfrage vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY unter 604 Befragten aus Schweizer Unternehmen, dass viele Organisationen noch am Anfang stehen, wenn es um die systematische Skalierung und strategische Verankerung von KI geht. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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