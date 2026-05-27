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Mountain Alliance AG veröffentlicht Jahresabschluss 2025 - deutlicher NAV-Zuwachs erwartet für 2026



27.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Mountain Alliance AG veröffentlicht Jahresabschluss 2025 - deutlicher NAV-Zuwachs erwartet für 2026 Net Asset Value (NAV) bei EUR 40,4 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 42,5 Mio.) bzw. EUR 5,33 je Aktie (31. Dezember 2024: EUR 6,17)

Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung

Aussichtsreiche Investments im Defense-Bereich erfolgreich umgesetzt

Signifikanter Wertzuwachs bei Defense-Beteiligung Destinus absehbar München, 27. Mai 2026 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) hat heute den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellten Jahresabschluss 2025 sowie den Net Asset Value zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Mountain Alliance AG Umsatzerlöse in Höhe von EUR 204.336 gegenüber EUR 144.605 im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern erreichte EUR -459.396 nach EUR -1.301.574 im Vorjahreszeitraum. Auf Nettobasis ergab sich für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -459.678 nach einem Verlust von EUR -1.301.856 im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf Erträge aus Beteiligungen in Höhe von EUR 1.280.000 im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Grundstücks der Portfoliogesellschaft getlogics GmbH zurückzuführen. Dem stehen Wertberichtigungen in Höhe von EUR 669.532 gegenüber. Diese resultieren im Wesentlichen aus der vollständigen Abschreibung der Beteiligung an der getlogics GmbH infolge der avisierten Einstellung des Geschäftsbetriebs und der damit verbundenen Liquidation. Zusätzlich wurden die Beteiligungen an Crealytics und Miet24 auf Grundlage aktualisierter Unternehmensprognosen wertberichtigt. Der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG belief sich zum 31. Dezember 2025 nach Abzug der Nettofinanzverbindlichkeiten auf EUR 40,4 Mio. nach EUR 42,5 Mio. zum Jahresende 2024. Basierend auf 7.569.205 ausstehenden Aktien (Vorjahr: 6.885.584 Aktien) ergibt sich per 31. Dezember 2025 somit ein NAV je Aktie von EUR 5,33 gegenüber EUR 6,17 zum 31. Dezember 2024. Im Geschäftsjahr 2025 hat die Mountain Alliance AG ihre strategische Neuausrichtung konsequent vorangetrieben und zentrale Weichen für zukünftiges Wachstum gestellt. Vor dem Hintergrund einer spürbaren Erholung des Venture-Capital-Marktes, insbesondere im Bereich Defense Tech und Dual-Use-Technologien, konnte die Gesellschaft im Rahmen einer erfolgreichen Kapitalerhöhung knapp EUR 2,0 Mio. einwerben und gezielt in zukunftsträchtige Technologiefelder investieren. Mit dem Einstieg bei Destinus hat Mountain Alliance eine Beteiligung an einem führenden europäischen Anbieter autonomer Flugsysteme sowie skalierbarer Angriffs- und Verteidigungstechnologien aufgebaut. Zusätzliche Wachstumsdynamik ergibt sich aus der strategischen Partnerschaft von Destinus mit der Rheinmetall AG zum Ausbau industrieller Drohnenproduktionskapazitäten in Europa. Darüber hinaus investierte Mountain Alliance mit Mindguard in einen innovativen Anbieter KI-gestützter Lösungen zur Förderung mentaler Resilienz im Verteidigungssektor. Operativ zeigte insbesondere die Online-Sprachschule Lingoda GmbH eine sehr positive Entwicklung mit erneut zweistelligem Umsatzwachstum und einem EBITDA im zweistelligen Margenbereich. Die Shirtinator AG war zwar im Jahr 2025 von rückläufigen Umsätzen infolge veränderter Suchmaschinenalgorithmen und geringerer Sichtbarkeit bei Google betroffen, reagierte jedoch frühzeitig mit umfangreichen Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen. Erste positive Effekte dieser strategischen Anpassungen zeigen sich bereits seit dem ersten Quartal 2026. Gleichzeitig wurden die Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft durch den erfolgreichen Immobilienverkauf der getlogics GmbH um rund EUR 800.000 reduziert und die Bilanzstruktur weiter gestärkt. Für das Geschäftsjahr 2026 und die Folgejahre liegt der strategische Schwerpunkt auf der konsequenten Weiterentwicklung der im Jahr 2025 eingeleiteten Neuausrichtung. Insbesondere in den Bereichen Defense Tech, Dual Use, Drohnentechnologie, Satellitentechnik, Cybersecurity sowie Künstliche Intelligenz plant die Gesellschaft, ihre Investitionstätigkeit weiter auszubauen. Ziel bleibt es, durch gezielte Allokation von Kapital und aktive Portfolioarbeit den Net Asset Value (NAV) nachhaltig zu steigern und langfristig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Insbesondere aus der Beteiligung an Destinus erwartet die Mountain Alliance AG positive Impulse für die Entwicklung des Net Asset Value. Die positive operative Unternehmensentwicklung und insbesondere das Joint Venture mit der Rheinmetall AG zum Ausbau der europäischen Drohnenfertigung unterstreichen das erhebliche Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die im Markt hinsichtlich Destinus kursierenden und sich zuletzt verdichtenden Bewertungsindikationen einschließlich eines möglichen Börsengangs in Amsterdam lassen bereits jetzt auf einen positiven Effekt auf den NAV der Mountain Alliance schließen. Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG, kommentiert: "2025 war für Mountain Alliance ein Jahr der strategischen Neupositionierung. Mit Investments in Zukunftsfelder wie Defense Tech, Dual Use und KI haben wir die Basis für die nächste Wachstumsphase geschaffen. Insbesondere die Entwicklung unserer Beteiligung Destinus bestätigt unseren Fokus auf europäische Schlüsseltechnologien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial. Wir sehen uns bereits jetzt stark positioniert, um vom strukturellen Wachstum in sicherheits- und technologiegetriebenen Märkten zu profitieren." Der Jahresabschluss 2025 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit.



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



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