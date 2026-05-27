MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat seinen Anteil an Siltronic stärker zurückgefahren als geplant. Es seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert worden, teilte Wacker am Mittwoch in München mit. Brutto nahm der Spezialchemiekonzern dadurch 188 Millionen Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 Prozent von Siltronics Grundkapital und damit mehr als zuvor angekündigt. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil von Wacker an Siltronic von 31 auf 24 Prozent. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.

Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Siltronic-Titel im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs 4,6 Prozent auf 92,63 Euro. Seit Jahresbeginn hatte sich ihr Wert zuvor nahezu verdoppelt. Für die Aktien von Wacker Chemie ging es am Mittwochmorgen um weitere 1,2 Prozent bergab./lew/stw