Von Robert Jakob Man kann es bald nicht mehr hören. Seit Jahren reden die Politikverantwortlichen der «Entbürokratisierung» in Deutschland das Wort. Aber wie soll das im Grossen gelingen, wenn es schon im Kleinen immer kafkaesker wird? Ein Leserbrief erstaunt mich nicht: Engpässe bei der Bundesdruckerei in Berlin und angebliche Überleistung einer lokalen Behörde (München) führten zu Bearbeitungszeiten von über drei Monaten für die Ausstellung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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