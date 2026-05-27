DJ Astrazeneca liefert FDA neue Daten für US-Zulassung von Camizestrant nach

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung eines neuen Brustkrebsmedikaments von Astrazeneca zur Prüfung zusätzlicher vom Unternehmen bereitgestellter Daten. Der britische Pharmakonzern erklärte, er habe der FDA weitere von der Behörde angeforderte Analysen zur Unterstützung des Zulassungsantrags für den Medikamentenkandidaten Camizestrant vorgelegt. Dies geschieht, nachdem der Beratungsausschuss der Behörde für Arzneimittel Ende letzten Monats gegen eine Zulassung gestimmt hatte. Die vom Unternehmen neu bereitgestellten Informationen umfassen unter anderem Daten zu längerfristigen Wirksamkeitsergebnissen, die nächste Woche auf einem medizinischen Kongress vorgestellt werden.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) teilte unterdessen am Freitag mit, dass ihr Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Empfehlung für Camizestrant abgegeben hat. Camizestrant ist laut Astrazeneca ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) der nächsten Generation und kompletter ER-Antagonist.

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May 27, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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