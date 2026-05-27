- Opportunistische Kapitalbeschaffung, deren Nettoerlös voraussichtlich für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird

- Ein Teil des Nettoerlöses soll voraussichtlich für den Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet werden, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Wandlungsprämie auszugleichen

Montreal, Québec, 26. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ - gab heute bekannt, dass man sein zuvor angekündigtes Angebot von 4,125 %-Wandelanleihen mit vorrangigem Rang und Fälligkeit im Jahr 2031 (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen einer Privatplatzierung (das "Angebot") an Personen abgeschlossen hat, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Wertpapiergesetz") sind.

Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug von Provisionen und geschätzten Emissionskosten, jedoch vor Abzug der Kosten für die Capped-Call-Transaktionen, auf etwa 215,9 Millionen US-Dollar belaufen wird. Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Deckung der Kosten für Capped-Call-Transaktionen verwendet werden, die im Zusammenhang mit dem Angebot mit bestimmten Finanzinstituten abgeschlossen wurden, sowie für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke.

Zusätzlich zu dem Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots begebenen Schuldverschreibungen in Höhe von 225,0 Mio. US-Dollar: (i) hat das Unternehmen den Erstkäufern der Schuldverschreibungen (die "Erstkäufer") während eines Zeitraums von 13 Tagen, beginnend am 26. Mai 2026 (einschließlich) und endend am 28. Juni 2026, eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 25,0 Mio. US-Dollar eingeräumt (die "Erstkäuferoption"); und (ii) hat Double Zero Capital, LP, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, ebenfalls zugestimmt, Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 50,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") zu erwerben (die "Schuldverschreibungen des verbundenen Unternehmens"). Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, ob oder wann die Option der Erstkäufer ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen haben die Erstkäufer die Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 96,4 % des Nennbetrags der Schuldverschreibungen erworben. Die verbundenen Schuldverschreibungen werden ohne Abschlag ausgegeben.

Im Zusammenhang mit dem Angebot werden bestimmten Erstkäufern Makleroptionsscheine zum Erwerb von 1.279.536 Stammaktien ausgegeben.

Der anfängliche Umtauschkurs für die Schuldverschreibungen beträgt 272,1088 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 3,68 US-Dollar pro Stammaktie entspricht. Der anfängliche Umtauschpreis entspricht einem Aufschlag von etwa 25,0 % gegenüber dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 2,94 US-Dollar pro Stammaktie an der NYSE am 20. Mai 2026. Unter bestimmten Umständen kann der Wandlungspreis angepasst werden. Der Kurs wird jedoch in keinem Fall höher sein als 340,136 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich einer Anpassung), was einem Wandlungspreis von etwa 2,94 US-Dollar pro Stammaktie entspricht.

Die Schuldverschreibungen und die bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder durch einen Prospekt in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert. Daher dürfen weder die Schuldverschreibungen noch die bei einer Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegebenen Stammaktien in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt; ebenso dürfen sie bis zum 23. Dezember 2026 nicht an Personen angeboten oder verkauft werden, die sich in Kanada befinden oder dort ansässig sind, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Prospektanforderungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Zu seiner Projektpipeline gehört das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah, USA, ein Brownfield-Standort. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

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Tel.: + 1 (437) 423-3644

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung; die mögliche Ausübung der Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen durch die Erstkäufer; die möglichen Auswirkungen einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auf die Verwässerung der Stammaktien und den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen; sowie die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "würde", "könnte", "erwarten", "glauben", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "vorschlagen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersehen", "Ziel", "Strategie", Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie in der Zukunfts- und Konditionalform üblicherweise verwendete Begriffe gekennzeichnet. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: die Ausübung oder Nichtausübung der Option der Erstkäufer, den Abschluss des Angebots der Affiliate-Schuldverschreibungen, die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung von Zielen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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