Axo Metals im Fokus: Vom Explorer zum Produzenten: Warum Axo Metals mit Gold und Kupfer vor einer Neubewertung steht

Anzeige / Werbung

Neben dem neuen Gold-Standbein bleibt das Kupfer-Flaggschiff La Huerta heiß: Ein aggressives 30.000-Meter-Bohrprogramm und ausstehende Tiefenergebnisse bieten Anlegern 2026 gleich doppelte Kursfantasie.

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal gibt es im Rohstoffsektor genau diese Momente, in denen sich eine Story sichtbar weiterentwickelt. Nicht nur mit schönen Worten, sondern mit klaren Projekten, konkreten Bohrprogrammen, frischem Kapital und einer strategischen Neuausrichtung, die plötzlich viel größer wirkt als zuvor.

Genau an diesem Punkt scheint Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784) derzeit zu stehen.

Das Unternehmen, das vielen Investoren noch unter dem früheren Namen Axo Copper bekannt ist, hat mit dem Zukauf des San-Antonio-Projekts eine neue Dimension erreicht. Plötzlich geht es nicht mehr nur um hochgradiges Kupfer in Mexiko. Plötzlich entsteht ein diversifizierteres Metallprofil mit Gold als zweiter starker Säule. Und genau darin liegt die Spannung dieser Geschichte: Axo Metals ist heute nicht einfach nur ein Kupfer-Explorer mit einem guten Projekt. Es ist ein Unternehmen mit zwei sehr unterschiedlichen, aber potenziell äußerst wertvollen Entwicklungstreibern.

Im Gespräch mit Tim Rödl von Commodity TV in Frankfurt gab CEO Jonathan Egilo einen kompakten, aber sehr aufschlussreichen Einblick in die neue strategische Ausrichtung, den Stand der Projekte und die wichtigsten Meilensteine der kommenden zwölf Monate. Wer verstehen will, warum Axo Metals 2026 in eine besonders spannende Phase eintreten könnte, sollte genau hier ansetzen.

Warum aus Axo Copper jetzt Axo Metals wurde

Eine Namensänderung ist an der Börse nie nur Kosmetik. Im besten Fall signalisiert sie einen echten Strategiewechsel. Genau das ist bei Axo Metals der Fall.

Der frühere Name Axo Copper spiegelte den ursprünglichen Schwerpunkt des Unternehmens klar wider: Kupfer. Doch mit dem Abschluss der Übernahme des San-Antonio-Projekts Ende Januar hat sich das Bild deutlich erweitert. San Antonio ist heute vor allem ein Goldprojekt. Zwar gibt es dort auch historische Kupferproduktion und interessante Kupfer-Showings, doch die aktuelle Ressource ist vollständig auf Gold ausgerichtet.

Der neue Name Axo Metals soll deshalb genau das transportieren: eine breitere Aufstellung zwischen Basismetallen und Edelmetallen. Das ist mehr als ein Rebranding. Es ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Unternehmen sein Chancenprofil vergrößert hat.

Und diese Veränderung könnte strategisch hochinteressant sein. Denn während viele Rohstoffunternehmen entweder klar auf Gold oder klar auf Kupfer setzen, vereint Axo Metals nun beides in einem Portfolio. Das kann für Investoren besonders attraktiv sein, weil sich damit unterschiedliche Marktzyklen und Bewertungslogiken überlagern.

San Antonio: Warum dieses Goldprojekt so viel Aufmerksamkeit verdient

Wenn Jonathan Egilo über San Antonio spricht, wird schnell klar: Dieses Projekt ist nicht irgendeine frühe Explorationswette. Es ist deutlich weiter entwickelt. Und genau das macht es so spannend.

San Antonio liegt in Mexiko und war in der Vergangenheit bereits in Betrieb. Historisch handelte es sich um einen Tagebaubetrieb. Zwischen 2011 und 2018 wurde dort produziert, bevor das Projekt in den Besitz der Osisko-Gruppe überging. Für Osisko war San Antonio jedoch über Jahre kein Kernasset, weil der Fokus auf dem Aufbau des Hauptprojekts Cariboo in British Columbia lag.

Für Axo Metals eröffnet sich daraus eine seltene Gelegenheit: ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit vorhandener Infrastruktur, historischer Arbeit und bereits definierter Ressource.

Quelle Axo Metals

Die Eckdaten der Ressource

Die erste von Osisko definierte Ressource für San Antonio beläuft sich auf 1,1 Millionen Unzen Gold. Diese Ressource teilt sich in zwei wesentliche Komponenten:

Oxidmaterial für Heap-Leach mit etwa 0,8 g/t Gold

Höhergradige Sulfide für eine Mühlenverarbeitung mit etwa 1,2 bis 1,3 g/t Gold

Gerade diese Zweiteilung ist wirtschaftlich interessant. Das Oxidmaterial kann über Heap-Leach verarbeitet werden, was typischerweise mit niedrigeren Kapitalkosten und einer vergleichsweise einfachen Verarbeitung verbunden ist. Die Sulfidkomponente bietet zusätzlich höhergradiges Material für eine spätere Mühlenlösung.

Mit anderen Worten: San Antonio ist nicht nur ein Goldprojekt mit Volumen, sondern eines mit einem bereits klar erkennbaren Entwicklungsrahmen.

Der vielleicht größte Vorteil: Die Infrastruktur ist schon da

Noch spannender als die Ressourcenzahl ist allerdings das, was bereits auf dem Projektgelände vorhanden ist. Denn genau hier beginnt San Antonio, sich von vielen anderen Entwicklungsprojekten abzuheben.

Laut Egilo verfügt das Projekt bereits über wesentliche Infrastrukturkomponenten:

eine Oxidanlage für Heap-Leach

Heap-Leach-Pads

ein Camp

einen Crusher

Stromanschluss

Wasserrechte

Sein Vergleich ist bemerkenswert: Es sei, als würde man eine Heap-Leach-Anlage übernehmen, die bereits zu 70 Prozent gebaut ist. Genau das lässt aufhorchen. Denn im Rohstoffsektor entscheidet nicht nur die Geologie über den Wert eines Projekts, sondern ganz entscheidend auch der Weg zur möglichen Produktion. Wenn ein Unternehmen nicht bei null anfangen muss, kann das Zeit sparen, Risiken senken und die Kapitalintensität erheblich reduzieren.

Besonders bemerkenswert: Noch 2021 wurde auf San Antonio Gold aus Haldenmaterial produziert. Die dafür genutzte Ausrüstung sei weiterhin vor Ort und in gutem Zustand. Das spricht dafür, dass das Projekt nicht nur historisch interessant ist, sondern operativ tatsächlich reaktivierbar sein könnte.

Quelle Axo Metals

Das Ziel ist klar: San Antonio soll so schnell wie möglich zurück in Produktion

Viele Explorer reden jahrelang über Potenzial. Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784) formuliert für San Antonio einen deutlich konkreteren Anspruch: Das Projekt soll so schnell wie möglich zurück in Produktion gebracht werden.

Dafür wurde unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion Ende Januar der Genehmigungsantrag eingereicht. Während dieses Verfahren läuft, arbeitet das Unternehmen parallel an den nötigen Ingenieurleistungen und an weiteren Maßnahmen zur Risikoreduzierung. Der Gedanke dahinter ist logisch und klug: Wenn die Genehmigung vorliegt, soll möglichst keine wertvolle Zeit verloren gehen.

Gerade bei einem Projekt mit bestehender Infrastruktur kann diese Parallelstrategie enorm wertvoll sein. Denn wenn Bau und Wiederinbetriebnahme auf einer bereits vorbereiteten Basis aufsetzen, kann das Entwicklungsprofil eines Projekts plötzlich sehr dynamisch werden.

Egilo macht deutlich, dass genau darin eine der großen Stärken von San Antonio liegt: Im Vergleich zu einem vollständigen Neubau könnte der Weg zur Produktion deutlich schneller sein. Und genau das ist in einem starken Goldmarkt ein massiver Pluspunkt.

Was Axo konkret übernommen hat: Keine Theorie, sondern eine bestehende Minenplattform

Der vielleicht wichtigste Punkt an San Antonio ist dieser: Axo übernimmt nicht bloß Land mit einer Ressourcenschätzung. Das Unternehmen übernimmt die Grundlage einer bestehenden Mine.

San Antonio war in der Vergangenheit ein produzierender Open-Pit-Heap-Leach-Betrieb. Zwischen 2011 und 2018 lief dort bereits ein Kupfer-Heap-Leach-Betrieb. Später wurde das Projekt von Osisko übernommen, die weitere Arbeiten und Entwicklungen vorantrieben. Heute befindet sich das Asset auf Care and Maintenance - also nicht als nacktes Projekt im Dornröschenschlaf, sondern als weitgehend vorhandene Betriebsbasis.

Auf dem Gelände vorhanden sind unter anderem:

ein Crusher

eine Carbon-Column-Anlage

Heap-Leach-Pads

Camp-Infrastruktur

Wasserrechte und Wasserleitungen

Stromanbindung

Besonders bemerkenswert: Noch 2021 wurde dort Gold aus Haldenmaterial produziert. Das bedeutet, dass zentrale Elemente der Goldgewinnung nicht nur theoretisch existieren, sondern in jüngerer Vergangenheit tatsächlich genutzt wurden.

Deshalb spricht Egilo weniger von einem Neubau als von einer bestehenden Mine, die für einen neuen Starter-Pit erweitert werden muss. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Wer in diesem Sektor Erfahrung hat, weiß: Zwischen "wir müssen alles bauen" und "wir müssen erweitern und reaktivieren" liegen oft Jahre, Hunderte Millionen Dollar und gewaltige Ausführungsrisiken.

Doch San Antonio ist nicht nur ein Restart-Kandidat - es ist auch eine Explorationsstory

Hier wird die Geschichte noch interessanter. Denn Axo Metals betrachtet San Antonio nicht einfach als bestehende 1,1-Millionen-Unzen-Ressource, die nur wieder angeschaltet werden soll. Das Management glaubt offenbar, dass deutlich mehr Potenzial im Landpaket steckt.

Egilo sagte offen, man gehe davon aus, dass dort wesentlich mehr als 1,1 Millionen Unzen vorhanden sein könnten. Und deshalb will das Unternehmen nicht abwarten, bis die Produktion bereits läuft. Stattdessen soll parallel aggressiv exploriert werden.

Für 2026 ist ein Bohrprogramm über 30.000 Meter angesetzt. Das ist keine symbolische Kampagne, sondern ein ernsthaftes Programm. Noch spannender: Laut Egilo ist die Bilanz stark genug, um sogar deutlich mehr Bohrmeter zu finanzieren. Die 30.000 Meter seien lediglich der Startpunkt.

Das ist eine wichtige Aussage. Denn sie zeigt, dass das Unternehmen nicht in einer finanziellen Zwangsjacke steckt, sondern operativen Spielraum hat. Wenn die Ergebnisse stark ausfallen, könnte das Bohrprogramm also ausgeweitet werden. Genau solche optionalen Hebel lieben die Märkte.

Für die kommenden Monate kündigt sich deshalb eine doppelte Nachrichtenlage an:

Fortschritte beim Genehmigungs- und Entwicklungsprozess

eine laufende Serie von Bohrergebnissen aus der Exploration

Und genau diese Kombination kann aus einer guten Rohstoffstory schnell eine richtig heiße Story machen.

Quelle Axo Metals

Der Starter-Pit: Sapuchi als Türöffner in die Produktion

Der unmittelbare operative Fokus liegt auf einem neuen Starter-Pit namens Sapuchi. Dieser Bereich wurde bereits definiert und soll den ersten Produktionsschritt ermöglichen.

Die Merkmale klingen genau nach dem, was Investoren bei einer potenziellen Restart-Story sehen wollen:

Oxidmaterial

vergleichsweise hohe Gehalte für ein Heap-Leach-Szenario

niedriger Strip-Ratio

ein Entwicklungsplan, der sich auf zusätzliche Abraumbewegung, eine Zufahrtsstraße und eine Erweiterung der Heap-Leach-Fläche konzentriert

Damit wird die Startphase bewusst kapitalarm aufgesetzt. Erst wird die bestehende Infrastruktur genutzt, um einen möglichst schnellen und wirtschaftlichen Start zu ermöglichen. Danach können weitere Ausbaustufen folgen.

Warum das Projekt auch ohne Rekordgoldpreis funktionieren soll

Natürlich hilft ein hoher Goldpreis. Aber genau hier setzt Axo mit einem wichtigen Argument an: San Antonio soll kein Opportunitätsprojekt sein, das nur in einem extrem bullischen Markt Sinn ergibt.

Die Oxidressource liegt bei rund 0,8 Gramm Gold pro Tonne, kombiniert mit einem niedrigen Strip-Ratio. In Mexiko haben Heap-Leach-Projekte mit ähnlichen oder sogar niedrigeren Gehalten über lange Zeiträume Geld verdient. Der Kern der Story ist also nicht: "Gold ist hoch, deshalb lohnt es sich jetzt vielleicht." Der Kern ist: "Die Projektökonomie war schon in deutlich schwächeren Preisumfeldern robust."

Das ist entscheidend, weil der Markt zwar starke Hebel auf den Goldpreis mag, aber noch stärker auf de-riskte Profitabilität reagiert. Und genau in diese Kerbe schlägt San Antonio.

Die Genehmigung: Der vielleicht wichtigste Werttreiber der nächsten Monate

Bei Bergbauprojekten entscheidet am Ende nicht nur die Geologie, sondern vor allem der Weg von der Ressource zur Realität. Axo argumentiert hier mit Erfahrung statt Hoffnung.

Die gleiche Gruppe hat in Sonora bereits mit Silver Tiger unter der aktuellen mexikanischen Administration eine Open-Pit-Genehmigung erhalten. Der damalige Prozess begann im Herbst 2024 und dauerte ungefähr ein Jahr. Diese Zeitachse dient nun als pragmatischer Maßstab für San Antonio.

Da die Anträge für San Antonio bereits beim Closing der Akquisition im Januar 2026 eingereicht wurden, orientiert sich Axo an einem ähnlichen Zeitraum. Die Botschaft ist klar: Das Unternehmen rechnet damit, im Laufe des Jahres 2026 wesentliche Fortschritte auf der Genehmigungsseite zu erzielen.

Der Markt liebt Geschichten. Aber er belohnt vor allem Vorhersehbarkeit. Genau deshalb ist diese Parallele zu Silver Tiger so wichtig. Sie verleiht dem Genehmigungspfad Glaubwürdigkeit.

Kapitalbedarf: Klein genug, um finanzierbar zu sein - groß genug, um den Markt zu überraschen

Hier wird es besonders spannend. Denn viele Rohstoffaktien scheitern nicht an der Ressource, sondern an der Finanzierungslücke zwischen Projektidee und Erstproduktion.

Axo glaubt, dass genau diese Lücke bei San Antonio überschaubar bleibt. Offizielle Zahlen aus der Studie stehen noch aus, doch das Management macht deutlich, dass der notwendige Capex im Vergleich zu anderen Heap-Leach-Projekten in Mexiko deutlich geringer ausfallen sollte.

Und die Finanzierungslage ist bereits jetzt bemerkenswert solide:

Axo hat rund 40 Millionen CAD eingeworben.

Zusätzlich existieren Warrants mit Accelerator-Klausel.

Wenn diese ins Geld laufen, könnten weitere rund 28 Millionen CAD zufließen.

Das bedeutet: Ein erheblicher Teil des Kapitals ist bereits vorhanden oder potenziell greifbar. Für den Rest sieht das Unternehmen gute Chancen auf eine klassische Fremdfinanzierung. Gerade im aktuellen Goldpreisumfeld und bei einem Brownfield-Projekt mit kleinem bis mittlerem Kapitalbedarf sei ein solches Debt-Paket aus Sicht des Managements gut darstellbar.

Die entscheidende Signalwirkung an den Markt lautet damit: Das ist kein Milliardenprojekt ohne realistischen Finanzierungspfad. Es ist eine potenziell kapitaleffiziente Entwicklung mit mehreren machbaren Finanzierungsbausteinen.

Die Ressource von 1,1 Millionen Unzen könnte erst der Anfang sein

Aktuell steht für San Antonio eine Goldressource von 1,1 Millionen Unzen. Diese teilt sich auf in Oxidmaterial mit rund 0,8 g/t sowie Sulfidmaterial im Bereich von etwa 1,2 bis 1,3 g/t.

Schon diese Basis ist für ein Brownfield-Restart-Projekt interessant. Noch spannender wird es aber, wenn man betrachtet, wie diese Ressource entstanden ist.

Sie wurde 2021 modelliert - auf Basis eines Goldpreises von 1.700 US-Dollar je Unze und nach nur einem Jahr Bohrarbeit durch Osisko. Für Axo ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die bislang ausgewiesene Ressource eher ein erster Aufschlag als eine endgültige Größenordnung ist.

Daraus ergeben sich gleich zwei Hebel:

Eine Neubewertung des Modells mit aktuellen Goldpreisen könnte bereits ohne weitere Bohrmeter zusätzliche wirtschaftlich relevante Unzen sichtbar machen. Gezielte Step-out- und Erweiterungsbohrungen könnten das System substanziell vergrößern.

Das ist die Art von Kombination, die der Markt besonders mag: ein de-riskter Startpunkt plus organisches Upside.

30.000 Meter Bohrprogramm - und Raum für deutlich mehr

Axo beschränkt sich nicht auf Genehmigungen und Engineering. Parallel dazu läuft ein aggressives Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung.

Die aktuelle Planung umfasst 30.000 Meter. Das allein ist bereits beachtlich. Noch wichtiger ist jedoch die Flexibilität: Wenn die Resultate stark ausfallen, sieht sich das Unternehmen in der Lage, das Programm um weitere 20.000 bis 30.000 Meter zu erweitern, ohne erneut den Kapitalmarkt anzuzapfen.

Die Bohrkosten von rund 200 US-Dollar pro Meter machen diesen Hebel zusätzlich attraktiv. In einem Umfeld, in dem viele Gesellschaften zwischen Verwässerung und Unterfinanzierung lavieren, ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Der Fokus liegt dabei auf priorisierten Zonen, die geologisch vielversprechend erscheinen, aber in der Historie des Projekts teilweise noch nie gebohrt wurden. Das eröffnet nicht nur Ressourcenzuwachs an den Rändern, sondern auch die Chance auf echte Überraschungen innerhalb eines bereits bekannten Systems.

La Huerta bleibt das Kupfer-Flaggschiff - und die Gehalte sorgen weiter für Fantasie

So stark San Antonio derzeit im Mittelpunkt steht: Axo Metals hat sein ursprüngliches Kupferprofil keineswegs aufgegeben. Im Gegenteil. La Huerta bleibt das Flaggschiff im Kupferbereich und damit ein zentraler Bestandteil der Unternehmensbewertung.

Das Projekt in Mexiko hat in den vergangenen Monaten mit hochgradigen Abschnitten auf sich aufmerksam gemacht. Doch bei La Huerta geht es inzwischen nicht mehr nur um die Frage, ob dort hochgradiges Kupfer vorhanden ist. Diese Frage scheint weitgehend beantwortet. Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf die entscheidende Skalierungsfrage.

Das Unternehmen hat Anfang des Jahres die bisher tiefsten Bohrungen auf dem Projekt abgeschlossen: vier Bohrlöcher mit Tiefen von etwa 400 bis 450 Metern. Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht vor. Genau diese Resultate werden nun besonders wichtig.

Karte von La Huerta und der umliegenden Region Quelle Axo Metals

Warum diese tiefen Bohrungen entscheidend sind

Die meisten bisherigen Bohrungen auf La Huerta reichten nur 100 bis 200 Meter tief. Jetzt geht Axo Metals bewusst aggressiver vor und testet die Tiefe des Systems. Das ist ein klassischer Wendepunkt in der Projektentwicklung. Denn hochgradige Mineralisierung in geringen Tiefen ist wertvoll - aber erst die Kontinuität in die Tiefe hinein kann zeigen, welches Größenpotenzial wirklich vorhanden ist.

Egilo formuliert das sehr offen: Die Gehalte seien phänomenal. Die große offene Frage sei aber noch, wie groß ein möglicher Neustartbetrieb dort eigentlich werden kann.

Historisch wurde auf dem Projekt durch eine lokale Familie in kleinem Maßstab produziert, etwa mit 200 Tonnen pro Tag. Die These des Unternehmens ist jedoch schon länger, dass ein Neustart auf einer deutlich größeren Basis erfolgen sollte. Nur: Wie groß genau? Diese Antwort muss die weitere Arbeit erst liefern.

Damit ist La Huerta aktuell in einer hochinteressanten Übergangsphase. Das Projekt ist geologisch attraktiv, aber die nächsten Tiefenergebnisse könnten entscheidend dafür sein, wie das Unternehmen den Weg nach vorn definiert.

15.000 Meter bei La Huerta: Das ursprünglich versprochene Programm ist nahezu erfüllt

Ein weiterer Punkt, der Vertrauen schaffen kann: Axo Metals nähert sich auf La Huerta den 15.000 Bohrmetern, die beim Börsengang im vergangenen Jahr als Ziel kommuniziert wurden.

Das klingt unspektakulär, ist aber in Wahrheit ein sehr wichtiger Aspekt. Denn im Junior-Mining-Sektor zählt nicht nur die Vision, sondern auch die Fähigkeit, angekündigte Programme tatsächlich umzusetzen. Dass das Unternehmen diese Bohrleistung nun weitgehend erreicht hat, signalisiert operative Disziplin.

Die nächsten Resultate aus den Tiefenbohrungen dürften deshalb nicht nur für das Projekt selbst, sondern auch für die Glaubwürdigkeit der weiteren Entwicklungsstrategie von großer Bedeutung sein.

40 Millionen CAD statt 25 Millionen CAD: Diese Finanzierung sendet ein starkes Signal

Wenn ein Unternehmen Kapital aufnimmt, ist die entscheidende Frage nicht nur, wie viel Geld hereinkommt. Noch wichtiger ist oft, wer zeichnet - und wie stark die Nachfrage wirklich war.

Axo Metals wollte im Januar eigentlich 25 Millionen CAD aufnehmen. Geworden sind es 40 Millionen CAD. Und selbst das war offenbar nicht das Maximum dessen, was der Markt bereit gewesen wäre zu finanzieren.

Egilo betonte, dass noch deutlich mehr Kapital möglich gewesen wäre, man die Platzierung aber bewusst begrenzt habe, um bei dem damaligen Aktienkurs nicht noch mehr Verwässerung in Kauf zu nehmen. Diese Aussage ist bemerkenswert, weil sie zeigt, dass das Management nicht einfach nur möglichst viel Geld einsammeln wollte, sondern auch die Kapitalseite diszipliniert steuert.

Besonders stark klingt die Beschreibung der Investorenbasis:

Unterstützung durch bestehende institutionelle Investoren

neue langfristig orientierte Fonds

teilweise Investoren, die aus dem Stand ihre maximale Beteiligungsgrenze von 9,9 Prozent ausgeschöpft haben

Das ist genau die Art von Aktionärsstruktur, die ein Junior-Unternehmen in einer Wachstumsphase gut gebrauchen kann. Denn starke, geduldige und kapitalfähige Investoren können in den entscheidenden Phasen eines Unternehmens enorm stabilisierend wirken.

Egilo ging sogar noch weiter und bezeichnete die Finanzierung als eine der besten, die er je gesehen habe - selbst mit seiner Erfahrung aus dem Investmentbanking in Toronto. Auch das ist natürlich eine selbstbewusste Aussage. Aber sie deutet an, wie positiv die Resonanz im Markt gewesen sein muss.

Quelle Axo Metals

Die wichtigsten Kurstreiber der nächsten 12 Monate

Wer auf der Suche nach den zentralen Katalysatoren ist, bekommt von Axo Metals ein recht klares Bild. Für die nächsten zwölf Monate zeichnen sich vor allem zwei große Werttreiber ab - flankiert von einem stetigen Nachrichtenfluss.

1. Laufende Bohrergebnisse

Bohrungen werden laut Egilo der wichtigste Katalysator im kommenden Jahr sein. Und zwar fortlaufend. Das gilt sowohl für San Antonio als auch für La Huerta.

Bei San Antonio könnte das Bohrprogramm neue Zonen definieren, die Ressource ausbauen oder das Vertrauen in die Größenordnung des Systems deutlich erhöhen. Bei La Huerta werden insbesondere die Ergebnisse der Tiefenbohrungen entscheidend sein, weil sie direkten Einfluss auf das mögliche Produktionsszenario haben könnten.

Für ein Unternehmen mit zwei aktiven Projekten ist das ein seltener Vorteil: Der Newsflow hängt nicht an nur einem einzigen Bohrloch oder nur an einem Projekt. Das schafft Breite in der Story.

2. Eine PEA für San Antonio

Zusätzlich erwartet das Unternehmen für San Antonio eine Preliminary Economic Assessment, also eine PEA, voraussichtlich gegen Ende des dritten Quartals.

Diese Studie dürfte für Axo Metals von großer Bedeutung sein. Denn bislang sehen Investoren die Ressource, die vorhandene Infrastruktur und die Restart-Story. Eine PEA könnte daraus erstmals ein klareres wirtschaftliches Bild formen. Genau das betont Egilo: Die Studie soll dem Markt zeigen, wie die Ökonomie des Projekts konkret aussieht.

Besonders im Fokus steht dabei die Heap-Leach-Komponente mit rund 0,8 g/t Gold und niedrigen Abraumverhältnissen. Laut Egilo haben die wirtschaftlichen Kennzahlen in praktisch jedem Goldpreisumfeld gut ausgesehen - und erst recht bei hohen Goldpreisen.

Das ist ein entscheidender Punkt. Denn Rohstoffmärkte lieben nicht nur Ressourcen, sondern vor allem glaubwürdige Ökonomie. Wenn die PEA starke Kapitalrenditen, kurze Amortisationszeiten und robuste Margen zeigt, könnte das die Wahrnehmung von San Antonio deutlich verändern.

Wie der Markt Axo bewerten könnte - und warum ein Re-Rating möglich erscheint

Die eigentliche Investmentfrage lautet nicht nur, ob San Antonio wirtschaftlich entwickelt werden kann. Sie lautet: Wie stark liegt die aktuelle Bewertung unter dem, was der Markt bei sinkendem Risiko irgendwann zahlen könnte?

Egilo argumentiert dabei im Kern mit einem klassischen Minenbewertungsabschlag. Projekte werden an der Börse häufig nicht deshalb günstig gehandelt, weil sie wertlos sind, sondern weil der Weg zur Produktion zu unsicher wirkt. Typische Gründe:

unklare Genehmigungslage

extrem hoher Capex

fehlende Finanzierungsperspektive

schwache Infrastruktur

Management ohne Execution-Historie

Genau an diesen Punkten versucht Axo, den Gegenbeweis zu liefern:

Genehmigungspfad in derselben Region bereits praktisch erprobt

bestehende Infrastruktur auf dem Projekt

voraussichtlich moderater Capex

bereits starke Kassenposition

sichtbarer Plan von der PEA bis zur Produktion

Wenn der Markt akzeptiert, dass diese Meilensteine nicht theoretisch, sondern erreichbar sind, dann entsteht Raum für eine Neubewertung. Und genau dort liegt der Charme dieser Story: Nicht bloß auf mehr Gold hoffen, sondern auf das Schließen einer Bewertungsdiskrepanz.

Osisko als Verkäufer - und warum die Deal-Struktur wichtig ist

Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Struktur der Übernahme von San Antonio von Osisko. Denn gerade bei solchen Deals fragen sich viele Investoren sofort: Gibt es hier einen späteren Verkaufsüberhang? Will der Verkäufer einfach nur raus?

Die Struktur spricht eher für das Gegenteil. Der Deal wurde im Wesentlichen als All-Stock-Transaktion gestaltet, während Cash-Meilensteinzahlungen erst mit Produktionsfortschritt relevant werden.

Das ist ein starkes Signal. Hätte Osisko schlicht liquidieren wollen, wäre eine rein oder überwiegend cashbasierte Struktur naheliegender gewesen. Stattdessen bleibt die wirtschaftliche Beteiligung am Upside von Axo und an der Weiterentwicklung von San Antonio erhalten.

Das lässt sich als Vertrauensbeweis interpretieren: Osisko sieht offenbar ebenfalls weiteren Wert im Projekt, konzentriert sich derzeit aber operativ auf andere Prioritäten, insbesondere den Aufbau von Cariboo. San Antonio wird damit nicht abgestoßen, weil es uninteressant wäre, sondern an ein Team weitergegeben, das es fokussiert vorantreiben soll.

Was 2026 für Axo entscheidend macht

Die Zutaten für eine starke Rohstoffstory sind da. Aber Geschichten werden an der Börse erst dann wertvoll, wenn sie in einer klaren Reihenfolge mit Daten, Fortschritt und Umsetzungsbeweisen unterlegt werden. Genau das könnte 2026 für Axo liefern.

Die wichtigsten Treiber sind:

Fortschritte bei der Genehmigung von San Antonio

die PEA mit erstem belastbaren wirtschaftlichen Rahmen

Ergebnisse aus dem 30.000-Meter-Bohrprogramm

mögliche Ressourcenausweitung über die aktuellen 1,1 Millionen Unzen hinaus

weitere technische Präzisierung bei Metallurgie und Minenplanung

Fortsetzung der tieferen Exploration auf La Huerta

Das Entscheidende dabei: Diese Katalysatoren hängen nicht voneinander ab, sondern verstärken sich gegenseitig. Gute Bohrresultate erhöhen den strategischen Wert. Eine starke PEA verbessert die Finanzierungsperspektive. Genehmigungsfortschritte reduzieren den Bewertungsabschlag. Und jede zusätzliche Bestätigung rückt das Unternehmen weiter aus der Explorer-Ecke in Richtung Produzentenbewertung.

Selten war der Hebel zwischen Risikoabbau und Wertpotenzial so klar

Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784) steht an einem Wendepunkt. Aus einem Unternehmen mit Explorationscharakter wird eines mit greifbarer Entwicklungsrealität. San Antonio bringt genau das mit, was der Markt in unsicheren Zeiten besonders schätzt: bestehende Infrastruktur, realistische Zeitschienen, überschaubaren Kapitaleinsatz und einen klaren Weg nach vorne.

Gleichzeitig fehlt der Story nicht das große Aufwärtspotenzial. Die Ressource könnte wachsen. Die Wirtschaftlichkeit könnte sich durch neue Goldpreisannahmen und Optimierungen verbessern. Das Bohrprogramm könnte die Dimension des Systems neu definieren. Und La Huerta bleibt als zweiter Explorationshebel lebendig.

Das ist die eigentliche Faszination dieser Aktie: Sie verbindet De-Risking mit Entdeckungsfantasie. Sie ist nicht mehr nur eine Wette auf Bohrergebnisse, aber auch noch längst nicht als Near-Term-Producer voll bewertet.

Wenn Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784) die nächsten Schritte so liefert, wie das Management sie skizziert, dann könnte San Antonio vom Brownfield-Restart zur Blaupause für eine schnelle und kapitaleffiziente Wertschöpfung werden. Und genau dann beginnt oft jene Phase, in der der Markt nicht mehr fragt, ob eine Story funktioniert - sondern wie hoch er sie neu bewerten muss.

Für optimistische Rohstoffinvestoren ist das jedenfalls eine Story, die man sehr genau auf dem Radar haben sollte.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784), um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Axo Metals wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA6882741094,CA68828E8099,XC0009656965,CA05465W1068