Der deutsche Markt für erneuerbare Energien tritt in eine anspruchsvollere Phase ein. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat das EEG dazu beigetragen, einen der weltweit reifsten Märkte für erneuerbaren Strom aufzubauen. Für Investoren, Betreiber und Asset Manager schuf es ein hohes Maß an Erlössicherheit, zunächst durch feste Einspeisevergütungen und später durch Marktprämienmodelle. Dieses Umfeld verändert […]Der deutsche Markt für erneuerbare Energien tritt in eine anspruchsvollere Phase ein. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat das EEG dazu beigetragen, einen der weltweit reifsten Märkte für erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland