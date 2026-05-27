Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit einem moderaten Plus in den Handel gestartet. Die Vorgaben sind grundsätzlich positiv. Auch wenn der Dow Jones knapp im Minus schloss, jagte indes die KI-Phantasie die Nasdaq auf neue Rekorde. Auch an den asiatischen Märkte zeigten insbesondere die Tech-Werte klar nach oben. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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