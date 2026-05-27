© Foto: UnsplashSpeicherchips explodieren im Preis, die Smartphone-Verkäufe rauschen ab und die E-Auto-Offensive frisst weiter Milliarden. Bei Xiaomi fliegt gerade vieles gleichzeitig auseinander.Xiaomi steckt immer tiefer in einer globalen Speicherchip-Krise fest. Der chinesische Technologiekonzern meldete für das erste Quartal einen massiven Gewinneinbruch, weil explodierende Kosten für Speicherchips das Smartphone-Geschäft schwer belastet hatten. Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich um rund 57 Prozent auf 4,7 Milliarden Yuan (etwa 600 Millionen Euro) ein, während der Umsatz erstmals seit fast drei Jahren zurückging. Besonders problematisch entwickelt sich dabei das Kerngeschäft mit Smartphones. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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