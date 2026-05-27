Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat in seiner jungen Elektroauto-Sparte seinen Umsatz im ersten Quartal 2026 leicht gesteigert. Allerdings gab nach einem Jahresgewinn in 2025 nun auf Quartalssicht einen Verlust von umgerechnet ca. 400 Millionen Euro. Gerade mal zwei Jahre jung ist das E-Auto-Geschäft von Xiaomi - und einmal mehr legt die Sparte fürs erste Quartal 2026 beeindruckende Zahlen vor: So kam das Unternehmen auf 80.856 ausgelieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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