DJ Rheinmetall erhält Bundeswehr-Großauftrag für Laser-Licht-Module

DOW JONES--Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag von der Bundeswehr für Laser-Licht-Module im Wert von netto mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Der Rüstungskonzern teilte mit, er werde zwischen 2026 und 2032 mehrere Zehntausend Laser-Licht-Module für das neue Sturmgewehr an die Truppe liefern. Die Module dienen dazu, Ziele zu entdecken, zu identifizieren und zu markieren.

Bei dem Auftrag handelt es sich um einen weiteren Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen und im Dezember 2025 erweiterten Rahmenvertrag. Er wird im zweiten Quartal 2026 gebucht.

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May 27, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)

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