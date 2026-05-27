Zürich - Die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) bleiben in einer schwierigen Lage. Laut dem neuen Swissmechanic-Geschäftsklimaindex beurteilen wie schon im Januar drei von vier MEM-Betrieben ihre aktuelle Lage als ungünstig. Es zeichnet sich keine Erholung ab. Die negative Stimmung in der Branche sei vor allem auf den zunehmenden Margendruck zurückzuführenteilte Swissmechanic am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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